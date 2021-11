Gefährliches Manöver : 22-Jähriger erzwingt Notbremsung im Bahnhof Düsseldorf-Eller

Düsseldorf Im Bahnhof Eller-Süd hat eine S-Bahn eine Notbremsung machen müssen. Grund dafür war ein 22-Jähriger, den das nun teuer zu stehen kommen wird.

Weil ihm seine Kopfhörer hingefallen waren, ist ein 22-Jähriger im S-Bahnhof Eller-Süd auf die Gleise gegangen – und hat dadurch eine Bahn zur Notbremsung gezwungen. Der Mann sei am Mittwochmorgen im Gleisbereich gewesen, als die S-Bahn in den Bahnhof Düsseldorf-Eller Süd einfuhr, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.