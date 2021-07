Tierrettung Düsseldorf : OSD holt 18 Hunde aus Wohnung in Eller

Düsseldorf Die Zwergpudel und Mischlinge werden im Tierheim untersucht. Der Besitzerin war lediglich erlaubt, drei kastrierte Hunde zu halten. Denn der Tierschutz war nicht zum ersten Mal bei ihr.

Nach einer Beschwerde aus der Nachbarschaft haben Ordnungs- und Servicedienst Düsseldorf und das Veterinäramt in einer Wohnung in Eller 19 Hunde sichergestellt. Bei den Tieren handelt es sich um Zwergpudel und Mischlinge aus Zwergpudel und Malteser. „Während der Kontrolle wurde überwiegend ein akzeptabler Pflegezustand der Hunde festgestellt“, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Die 18 Tiere wurden bei dem Einsatz am Freitagabend in das Tierheim Düsseldorf gebracht, wo sie versorgt und untersucht werden. Eine Hündin, die bereits 14 Jahre alt ist und bei der Kontrolle in gutem Zustand war, durfte bei ihrer Besitzerin bleibt.