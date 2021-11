Geschichte in Grevenbroich : Seltene Postkarte vom Bahnhof „Capellen“ ziert neuen Kalender

Kapellen/Wevelinghoven In einem für die Adlerapotheke gestalteten Kalender ist eine seltene Postkarte aus dem Nachlass des ehemaligen Vorsitzenden des Grevenbroicher Geschichtsvereins zu sehen. Was sie zeigt – und wer mit dem Kalender unterstützt werden soll.

Kofferträger wuseln in blauer Uniform über den Bahnsteig, Frauen in eleganten Kleidern schützen sich mit Schirmen gegen die Sonne, Männer streben mit Aktentaschen den Waggons einer eingetroffenen Dampflok entgegen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert herrscht Hochbetrieb auf dem Bahnhof „Capellen-Wevelinghoven“.

Herrschte tatsächlich so viel Betrieb auf dem Bahnsteig – oder hat der Zeichner nur ein bisschen übertrieben? „Das lässt sich wohl kaum mehr in Erfahrung bringen“, sagt Coenen. Aber eines sei sicher: „Man muss ziemlich stolz auf den Bahnhof gewesen sein, sonst hätte er keine eigene Postkarte bekommen.“ Obwohl: Um ihre Ruhe zu haben, lehnten die wohlhabenden Wevelinghovener seinerzeit vehement einen Bahnanschluss in ihrer Stadt ab, und so kam er nach Kapellen. Am Namen hat sich in mehr als 120 Jahren nichts geändert, der Haltepunkt trägt auch heute noch den alten Titel, wenngleich sich Kapellen längst mit „K“ schreibt.