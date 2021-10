Besitzer gesucht : Dackel fährt alleine mit S-Bahn nach München

München Die Münchener Polizei hat an Münchener Ostbahnhof einen Rauhaaardackel aufgegabelt, der zwölf Stationen alleine mit der S-Bahn in die Stadt gefahren war. Ein erstes „Verhör des Dackels“ lief der Polizei zufolge ergebnislos. Der Hund ist nun im Tierheim.

S-Bahn-Fahren statt Gassigehen: Ein Dackel hat sich in München allein zu einer Bahnfahrt aufgemacht. Das Tier habe in Grafing bei München ohne Besitzer am Bahnsteig gestanden und sei in die Bahn Richtung Innenstadt eingestiegen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Passagiere wurden auf den Rauhaardackel aufmerksam und alarmierten die Polizei - zwölf Stationen später empfingen die Helfer den Hund am Ostbahnhof.