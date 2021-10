Ritter-Gumbert-Orden in Düsseldorf-Eller : Ritterschlag für Ralf Hansen

Eller Mit dem Ritter-Gumbert-Orden zeichnet die Karnevalsgesellschaft Hötter Jonges aus Eller Persönlichkeiten aus, die sich um das Brauchtum, um Soziales und Kulturelles im Stadtbezirk 8 verdient gemacht haben.

Hansen hat sich um Eller verdient gemacht, weil er zum Beispiel als Cheforganisator für das Gumbertstraßenfest, den Oster-, Weihnachts- und Künstlermarkt für jede Menge Leben im Stadtteil sorgt, weil er der Initiator der Brauchtumskooperation von Schützen und Karnevalisten ist, weil er bei der Organisation und Durchführung des Veedelszochs und beim St.-Martins-Umzug hilft und weil er eine nie versiegende Quelle neuer Ideen zur positiven Entwicklung Ellers ist. So ließ der damals noch als Knappe, also als Ritter in Ausbildung Wirkende, beim letzten Künstlermarkt eine Bank gestalten, holte das Jugendzentrum an der Bernburgerstraße, das die Stühle neu bemalte, dazu und schaffte so interessante Möglichkeiten zu Nachbarschaftstreffen, zum Quatschen, Klönen, sich in der Nachbarschaft auszutauschen. Oder er überzeugte seine Mitarbeiter, sich den Pflegebonus als Gutscheine von Elleraner Geschäftsleuten auszahlen zu lassen. Das half den coronagebeutelten Geschäftsinhabern in der Krisenzeit. „Hansen ist ein ‚Hans-Dampf in allen Gassen‘ mit unglaublicher Durchsetzungskraft“, lobten auch die Laudatoren Wolfgang Liembd und Manfred Peters (beide Gumbert-Ordensträger 2019). „Er hat einfach ein gutes Herz und ganz viele soziale Adern. Menschen wie ihn, sollte es mehr geben.“