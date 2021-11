50.000 Euro für Kinder und Jugendliche : Aufholprogramm nach Corona

Das Juca in Wermelskirchen ist neben der Katt eine der Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche – in der Pandemie waren hier die Türen geschlossen. Foto: Christoph Bartels Foto: Christoph Bartels

Wermelskirchen Trotz knapper Zeit wollen die Stadtverwaltung und der Jugendhilfeausschuss Fördermittel des Bundes aus dem Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ beantragen. Zur Verfügung stehen etwa 50.000 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Während die Corona-Kennzahlen deutlich steigen und damit die Verunsicherung rund um die Planung von Projekten und Aktionen zunimmt, warten Gelder aus dem Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf ihre Abrufung. Für die öffentliche sowie freie Kinder-und Jugendhilfe in Wermelskirchen stehen im Haushaltsjahr 2021 aus diesen Mitteln insgesamt 47.255 Euro zur Verfügung, wie die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses mitteilte. „40.000 Euro stehen noch bereit“, erläuterten Jugendamtsleiterin Barbara Frank sowie Jugendreferent Katja Töbelmann und wiesen gleichzeitig auf Zeitdruck hin: „Wir wollen das möglichst noch in diesem Jahr verausgaben.“

Die Schulen und Offenen Ganztagsschulen würden derzeit darüber diskutieren, die ersten Rückmeldungen gäbe es bereits, erläuterte Barbara Frank. Was die Leiterin der Schwanenschule, Katrin Wagner, bestätigte: „Die Schulen arbeiten auf Hochtouren, um an die Gelder zu gelangen.“

INFO Voraussetzungen für die Fördermittel Richtlinien Verwaltungsintern hat die Stadt Wermelskirchen Richtlinien für die Beantragung der Aufholprogramm-Fördermittel festgesetzt. Angebote müssen zur Bildung und Stärkung der Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen geeignet sein, um pandemiebedingte Nachteile aufzuholen. Die Angebote müssen zusätzlich sein oder das bestehende Angebot erweitern. Die Mindestdauer eines Angebots muss sechs Zeitstunden beinhalten. Die Minimaldauer kann auch auf bis zu drei Tage verteilt werden. Das Alter der Zielgruppe ist zwischen sechs und 21 Jahren, der Schwerpunkt soll in der Gruppe der 14- bis 21-Jährigen liegen. Personalkosten hauptamtlicher Mitarbeitenden des Anbieters sind nicht förderungsfähig.

Ziel des Aktionsprogramms des Bundes ist es, Kinder und Jugendliche nach den Corona-Lockdowns auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen zu begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen. Die Mittel sollen zu 70 Prozent (also etwa 33.000 Euro) für Angebote der Sozialen Arbeit an Schulen, zusätzliche Fachkräfte in der Schulsozialarbeit sowie für Angebote der Jugendsozialarbeit im Übergang von Schule in den Beruf sowie zu 30 Prozent (etwa 14.100 Euro) für den Bereich Jugendförderung mit Angeboten der Offenen Tür, der kulturellen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, Freizeitmaßnahmen und zur Förderung des jungen Ehrenamts verwendet werden, stellte die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage für den Jugendhilfeausschuss dar. Demnach sind die Gelder bestimmt zur Förderung oder Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben der Träger der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe.

„Für den Bereich der Schulen sowie den Bereich des Übergangs von Schule in den Beruf ist beabsichtigt, zeitnah eine Stelle für Schulsozialarbeit an Grundschulen zu besetzen oder verschiedene Projekte im Rahmen der Sozialen Arbeit an Schulen umzusetzen“, kündigte die Verwaltung an. Weitere Verwendungsmöglichkeiten der Fördermittel, die mit besagten 70 Prozent das Gros des Topfes ausmachen, bilden auch die Ausweitung von Stellen des Freiwilligen Sozialen bzw. Ökologischen Jahres (FSJ/FÖJ) und Angebote der sozialen Arbeit an Schulen dar.

„In meinen Zuständigkeitsbereich fallen die 30 Prozent in Höhe von etwa 14.100 Euro“, sagte Katja Töbelmann und betonte: „Es gibt keine Deckelung der Förderung für einzelne Vorhaben und auch keinen einzubringenden Eigenanteil.“ Es gelte derzeit, vermehrt auf Jugendliche zu achten. Das Programm richte sich an Vorhaben für die Zielgruppe der sechs- bis 21-jährigen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.