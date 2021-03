Kommen und Gehen : Geschäftseröffnung in der Pandemie

Geschäftseröffnung in der Pandemie

Anil Esen hat in Benrath einen Feinkostladen eröffnet. Die aktuelle Situation hat für ihn nicht nur Nachteile – weniger Kunden können den Laden betreten, viele haben Zeit für ein Gespräch. Seine Eltern und seine Frau helfen Esen in seinem Laden.

(dsch) Mehr als die Hälfte des Ladens von Anil Esen nehmen Obst und Gemüse ein. Wo früher Legosteine verkauft wurden, liegen heute Äpfel und Orangen aus, hinten gibt es in einer Kühltheke Oliven und Schafskäste mit hausgemachtem Dipp, außerdem Regale voller mediterraner Gewürze, Öle und Backwaren. Esen hat den Feinkostladen „Essquisit“ vor rund zwei Wochen im ehemaligen Lego-Store an der Görresstraße 5 eröffnet und er ist sehr zufrieden mit seinen ersten Erfahrungen als Geschäftsmann in seiner Benrather Heimat. „Nicht nur die Kunden sind sehr sympatisch, auch die anderen Händler. Zur Eröffnung habe ich viele Blumen und gute Wünsche bekommen.“