IDR baute sechsgruppige Betreuungseinrichtung im Auftrag der Stadt : Neue Kita soll im Mai in Betrieb gehen

Düssedlorf Betrieben wird die Kita von der Awo Familienglobus gGmbH, das ist die 30. stadtweit, aber die erste in Benrath. In sechs Gruppen gibt es 32 Plätze für Kinder unter drei Jahre und 68 Plätze für Kinder ab drei Jahre.

Nach nur einjähriger Bauzeit hat der Bauherr Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (IDR) am Freitag die neue Kita Paulsmühle an die Awo Familienglobus gGmbH übergeben. Im Beisein von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche überreichte IDR-Vorstand Ekkehard Vinçon die Schlüssel der neuen Einrichtung an die Awo-Kreisgeschäftsführerin Marion Warden. Im Mai wird die Kita an der Telleringstraße 41 ihren Betrieb aufnehmen. Zurzeit werden noch weitere pädagogische Fachkräfte für die neue Kita gesucht. „Die Kita Paulsmühle mit 100 Plätzen stärkt das Kinderbetreuungsangebot im Stadtbezirk 9, speziell im neuen Wohnquartier Nördliche Paulsmühle. Die Gesamtinvestition von rund acht Millionen Euro für das Gebäude mit Außenanlagen und Grundstückskosten ist gut angelegt“, sagte Oberbürgermeister Keller.