Kommen und Gehen in Düsseldorf : Jetzt gibt’s Pizza an der Piazza in Oberkassel

Pizzabäcker Constantino mit einer klassischen Napoletana – im Hintergrund der spezielle Ofen, in dem sich die Pizza beim Backen dreht. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Giuseppe Saitta hat am Barbarossaplatz in einem ehemaligen Friseursalon eine Pizza-Bar eröffnet. Vorerst gibt’s alles nur zum Mitnehmen.

Von Christine Wolff

Für viele Düsseldorfer Restaurants ist der Ofen durch Corona in aller Regel momentan aus. Giuseppe Saitta wirft ihn am Barbarossaplatz aber gerade erst so richtig an. Denn der Kult-Gastronom („Piazza“) hat in den ehemaligen Räumen eines Friseurs eine Pizza-Bar eröffnet. Nach gut einer Woche boomt das Geschäft bereits – trotz vielen anderen Anbietern rund um die Luegallee. Das Erfolgsgeheimnis: Die Saitta-Pizza ist zwar etwas teurer – aber auch anders.

„Wir möchten nicht in Konkurrenz mit den anderen Pizzaläden hier treten. Unsere Pizza wird nach dem neopolitanischen Originalrezept zubereitet“, sagt Saitta. Das heißt, dass der Teig zum Beispiel 72 Stunden ruhen muss, bevor er verarbeitet wird. Pizzabäcker Constantino wurde extra aus Rom eingeflogen – und lässt für Gäste auch schon mal den Teig fliegen. Im Internet ist zu sehen, wie er mit den Fladen jongliert.

Der Belag kommt aus dem Saitta-eigenen Feinkostladen nebenan. Und so gibt es zwar auch eine „normale“ Margherita (8,50 Euro), aber ebenso eine Pizza mit Feigen, Ziegenkäse, Ricotta, Honig und getrockneten Datteln (16,50 Euro) oder das 20 Euro-Exemplar mit Hummerkrabben. Alles bislang nur zum Mitnehmen – Corona eben. Wenn man wieder am Barbarossaplatz draußen sitzen darf, wird die Pizza auch am Tisch serviert. Drinnen soll dann zudem eine Weinbar entstehen.