Spenden in der Krise : Benrather Heimathilfe sammelt erneut für Hilfsbedürftige

Seit Beginn der Corona-Krise hilft die Gruppe im Düsseldorfer Süden. Noch imm geraten viele Menschen durch die Pandemie in finanzielle Not – daher ist die Heimathilfe weiterhin auf Spenden angewiesen.

„Ich werde immer wieder gefragt, wer das Geld bekommen hat“, sagt Loth. Doch es sind oft nur kleine Beträge, die glücklich gemacht haben. Wie der Grundschüler, der ein Bild malen sollte, die Buntstifte aber lagen in der Schule. „Die Eltern hatten kein Geld, mal eben neue Bundstifte zu kaufen“, sagt Loth. Das tat die Heimathilfe. Das gesammelte Geld ging an die Diakonie in Benrath, „denn die wissen, wo es nötig ist, zu helfen“, sagt Loth. So wie dem kleinen Jungen, der sich zu Weihnachten eine Mütze wünschte „weil ich keine habe und mein Kopf immer so kalt ist“, schrieb er. Wochen später schickte er stolz ein Foto von sich und seiner Pudelmütze auf dem Kopf.