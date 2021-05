In Benrath und Pempelfort : Becker-Fililalen sind temporäre Testzentren

Düsseldorf An vielen Orte in Düsseldorf schießen Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden. In Benrath und Pempelfort werden jetzt zwei Parfümerie-Filialen übergangsweise umgenutzt.

Die in Neuss ansässige Parfümerie Becker hat zwei ihrer Düsseldorfer Filialen für den temporären Betrieb von Corona-Schnelltestzentren freigegeben: an der Hauptstraße 39 in Benrath und der Nordstraße 117 in Pempelfort. „Wir sind vom Betreiber Kineo Medical angesprochen worden, ob wir uns das vorstellen können. Da wir überzeugt sind, dass es Sinn macht, wenn Testzentren zentrumsnah sind, haben wir uns sofort entschieden“, sagt Claudia Bartschat aus der Geschäftsleitung der Parfümerie. Diese beiden Filialen hat das Unternehmen ausgewählt, da an beiden Standorten jeweils eine weitere Filiale der Parfümerie Becker existiert. „Sobald die Corona-Lage es zulässt, werden wir wieder beide wieder öffnen“, sagt Bartschat. Das jeweilige Personal aus den umgewandelten Filialen arbeitet nun am Standort einige Meter entfernt weiter. „Wir wollten, dass unsere Kunden weiter von ihrem Stammpersonal bedient werden können.“ An beiden Standorten können auch telefonisch Test-Termine vereinbart werden: Benrath 015753 78 66 41 und Pempelfort 015778 46 75 15. Außerdem geht auch testen ohne Termine. Online: coronatest-deutschland.de