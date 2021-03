Die preisgekrönte Trau-Rednerin : Düsseldorferin landet auf Platz zwei beim Wedding Award Germany

Düsseldorf Die Benrather Blumenhändlerin Heike Seijsener-Ritter ist inzwischen auch Hochzeitsprofi. Sie führte früher mit ihrem Mann das Geschäft „Flowers & Emotion“. Als freie Traurednerin gestaltet sie viele Feste.

Sie reichte ihre Planungen für die Hochzeit von Patrick und Frances ein und kam damit ins Finale des Wedding Award Germany. Die Rede ist von Heike Seijsener-Ritter von der Benrather Eventfloristik Flowers and Emotions. Sie ist stolz auf ihren zweiten Platz der Kategorie Freie Trauungen. Seit mehr als 17 Jahren ist das Unternehmen im Düsseldorfer Süden ansässig. Nach der Zeit im eigenen Blumenladen, der an der Ecke Börchemstraße/Görresstraße war, haben sich die Preisträgerin und ihr Mann Rob auf Hochzeiten und Freie Trauungen spezialisiert. „Wir sind beide freie Trauredner, ich schon seit vier Jahren und mein Mann seit zwei Jahren“, sagt sie. Dafür sind beide deutschlandweit unterwegs.

Zu ihrer Profession als freie Traurednerin kam Heike Seijsener-Ritter eher zufällig. Sie übernahm Hochzeitsplanungen und Blumendekorationen, dann fragten Freunde, ob auch mehr möglich sei. „Danach machte ich eine Ausbildung“, sagt sie. Mittlerweile ist das Angebot sehr bekannt und viele setzen bewusst auf die Freie Traurednerin: „Wer sich von Freunden oder der Familie einbringen will, darf das auch. Es ist dann oft eine schöne Überraschung für das Paar“, sagt sie. Psychologie und Feingefühl sind unverzichtbar. Ihre Reden sind handgeschrieben, und sie ist mit drei Kalendern ausgestattet, damit sie keinen Termin verpasst. Oft fließen Freudentränen.

Auch die Kleiderfrage muss die Traurednerin für sich immer klären: „Ich habe zwölf verschiedene Outfits, die zum jeweiligen Rahmen der Hochzeit passen sollen“, sagt sie. Ob im Garten zu Hause, am Strand in den Niederlanden oder in einem romantischen kleinen Schloss, die besonderen Locations gehören dazu. Je nach den Vorlieben des Paares und immer individuell. Corona bedeutete für das Team viel Flexibilität, Umbuchungen und veränderte Gästezahlen. „Aber kein Brautpaar hat storniert“, sagt Heike Seijsener-Ritter.