Unterstützung für Klimaprojekte : Schloss Benrath wird mit drei Millionen Euro vom Bund gefördert

Düsseldorf Schloss Benrath bekommt für klimafreundliche Umbaumaßnahmen drei Millionen Euro Fördergeld aus Bundesmitteln. Damit soll unter anderem der Vorplatz renaturiert werden. Auch ein weiteres Projekt aus Düsseldorf wird gefördert.

Der Bund fördert klimafreundliche Maßnahmen in Düsseldorf mit insgesamt 3,9 Millionen Euro. Das hat der Haushaltsausschuss am Mittwoch in Berlin beschlossen. Mit dem Geld sollen Modellprojekte zum Klimaschutz und zur Modernisierung unterstützt werden. Drei Millionen Euro gehen ans Schloss Benrath, 900.000 Euro an ein städtisches Projekt.