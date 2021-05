Hückeswagen soll schöner werden : Ein-Euro-Verein stellt neue Projekte zur Abstimmung

Hückeswagen Per Videokonferenz hatten sich die Mitglieder des Beirats jetzt auf drei Vorschlage für die erste Abstimmungsrunde in diesem Jahr geeinigt. Im Fokus stehen die Vorsperre, der Radweg und der Stadtpark.

Zur ersten Abstimmung in diesem Jahr stellt der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ drei Projekte vor, aus denen die zahlenden Mitglieder ihren Favoriten nennen könne. Von Dienstag, 1. Juni, bis 30. Juni haben sie die Möglichkeit, unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail an [email protected] oder auf der Internetseite www.1eur-hw.de abzustimmen. Zudem kann auch ein Zettel mit den entsprechenden Vermerken in den vereinseigenen Briefkasten im gläsernen Foyer, Bahnhofsplatz 14, eingeworfen werden.