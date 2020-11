Kein Weihnachtsmarkt im Stadtteil : Diskussion um Buden in Benrather Fußgängerzone

Benrath Die neuen Pläne der Stadt zum Heimatwinter haben Fragen zu den Buden aufgeworfen, die gerade in der Benrather Fußgängerzone aufgebaut werden. Die Benrather Händler betonen jedoch: Hier gibt es keinen Weihnachtsmarkt.

Seit Anfang der Woche werden in der Benrather Fußgängerzone Buden aufgebaut. Es sind weniger als sonst in der Vorbereitung auf das traditionelle Weihnachtsdörfchen, aber genug, um vor dem Hintergrund des von der Stadt geplanten Heimatwinters für Diskussionen zu sorgen. In den Sozialen Netzwerken wurde die Frage laut, ob die Benrather Händlergemeinschaft etwa im Alleingang einen Weihnachtsmarkt organisieren will.

Dem ist nicht so, stellt nun Melina Schwanke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath, klar. Einen Weihnachtsmarkt wird es im Stadtteil in diesem Jahr nicht geben, wohl aber ein kleines, nach den geltenden Vorgaben geregeltes Angebot – das allerdings nicht zum Verweilen einladen soll. In der Benrather Fußgängerzone wird es keinen Vor-Ort-Verzehr und keinen Alkoholausschank geben, lediglich ein paar Speisen und Getränke zum Mitnehmen sowie etwas adventlichen Schmuck. Dasselbe plant die Stadt auch für mehrere Bereiche in der Innenstadt. „Wir haben das mit den zuständigen Stellen abgestimmt, Benrath ist damit Teil des Heimatwinters“, so Schwanke. Hätte es im vergangenen Sommer in der Fußgängerzone nicht die Großbaustelle wegen der Heizwärmeleitung gegeben, so hätte sich Benrath auch am Heimatsommer beteiligt. „Wir sind jetzt froh, zumindest jetzt ein wenig Hilfe für die Betreiber der Buden leisten und gleichzeitig den Menschen hier im Dorf ein wenig Weihnachtsstimmung bringen zu können“, so Schwanke.