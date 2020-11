Pflanzung in Benrath : Ein Kaiserbaum für das Mühlenquartier

Düsseldorf-Benrath. Eine Baumspende markiert den Abschluss der Pflanzarbeiten im Quartier an der Cäcilie-Beuken-Straße. Rund 80 Prozent der 364 neuen Wohnungen sind bereits bezogen.

Im Herbst und Winter sehen alle ein bisschen blass aus, auch die Bäume. In der Ruhezeit werden sie gepflanzt und so hält die Paulownie, auch Blauglocken- oder Kaiserbaum genannt, an der Cäcilie-Beuken-Straße ihre Schönheit noch zurück. Der Baum, den der Wuppertaler Grünspezialist Leonhards am Montag als Spende ins Erdreich einbrachte, wird aber in der Zukunft an wichtiger Stelle ein Blickfang sein, wie Ralf Romey verspricht. Er ist bei Leonhards der Projektleiter für das Grün und die Pflasterarbeiten im Mühlenquartier. Verantwortliche Planer und Bauleiter waren Leinfelder Ingenieure aus Haan.