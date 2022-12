Auch am vierten Adventswochenende geöffnet Auszeichnung für den Schloss-Weihnachtsmarkt

Auch für das Problem mit dem Parken könnte 2023 eine Lösung da sein. Unter dem Stiftungsdach ist auch die Stiftung für den Betrieb der Benrather Eissporthalle an der Kappeler Straße. Im Sommer, das hofft Maas, soll dann auch der große Parkplatz vor dem Gebäude fertig sein. Dafür hatte das frühere Bürogebäude, in dem zuletzt die Benrather Hauptschule war, abgerissen werden müssen. Wenn der Platz also fertig ist, dann könnten dort auch Busfahrer, die zuvor ihre Fahrgäste am Schloss abgesetzt haben, dort warten, bis der Bummel der Besucher vorbei ist. Zudem fahren die Wehrhahn-Bahnen aus der Stadt im Zehn-Minuten-Takt bis vor das Schloss. Aber auch bei einem überschaubaren Markt wie dem vor dem Schloss gibt es Schlangen vor der Glühweinbude. „Das wird sich nicht vermeiden lassen“, sagt Maas.