Jeckes Jubiläum der Benrather Schlossnarren : Die Schlosssternchen tanzen für das Schlossgrafenpaar

Begeistert wurden die Schlosssternchen von den Gästen sowie dem Schlossgrafenpaar empfangen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Erst nach den Sommerferien hat sich die Kinder-Tanzgarde gegründet. Bei der Kürung von Jochen Scharf und Sylvia Schäfer hatten sie den ersten Auftritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Allzu gut kann sich Jochen Scharf, alter und neuer Schlossgraf der Karnevalsgesellschaft Benrather Schlossnarren, an den Termin der letztjährigen Kürung von ihm und seiner Schloss-Gräfin Sylvia Schäfer erinnern. An jenem Novembersonntag trudelte wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung der Hinweis ein, dass ab dem Tag darauf wegen der immer noch grassierenden Corona-Pandemie alle jecken Indoor-Termine abzusagen sind. Scharf: „Natürlich haben wir überlegt, was wir machen sollen. Aber so kurz vor Beginn unserer Veranstaltung? Viele Gäste sagten noch im Laufe des Nachmittags ihre Teilnahme ab.“ So war der Auftakt der Session schon fast wieder der Schlussakkord - ohne Sitzungen und Rosenmontagszug.

Um nun doch einmal eine gesamte Session als Schlossgrafenpaar zu erleben, sind Scharf und Schäfer in die Verlängerung gegangen. Am Sonntagabend war ihre Kürung im Roland-Weber-Saal von Schloss Benrath. Einer der Höhepunkte war der gemeinsame Einmarsch in den Saal. „Dieser Moment im vergangenen Jahr war emotionaler; aber dieses Mal wird alles umso schöner“, ist Scharf überzeugt. Das kommt auch daher, dass sich im jecken Jubiläumsjahr von elf Jahren endlich der Traum von einer eigenen kleinen Tanzgarde erfüllt hat. Die Schlosssternchen gründeten sich nach den Sommerferien; ihren ersten offiziellen Auftritt hatten sie bei der Kürung.

Er habe ein Tränchen der Rührung verdrückt, als er die muntere Schar in der Garderobe begrüßt habe, sagt Scharf. Auch viele Gäste waren von der Tanzgarde begeistert: „Die haben echt den Vogel abgeschossen.“ Wann immer es möglich ist, wollen die Schlossgrafen bei jecken Terminen ihre Tanzgarde mitnehmen. Allerdings sind nur Termine am Nachmittag oder am frühen Abend möglich. „Wir werden aufpassen, dass es für die Kinder nicht zu viel wird.“

Der Terminkalender für diese Woche ist für das Schlossgrafenpaar schon gut gefüllt: Donnerstag ist die Kürung des Sellerieprinzen; am Freitag wird dann endlich das Düsseldorfer Prinzenpaar inthronisiert. „Bislang zeichnet sich ab, dass auch wir mit rund 30 etwas weniger Termine in der Session haben werden als in früheren Jahren“, sagt der Schlossgraf und Schlossnarren-Präsident in Personalunion.