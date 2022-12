Weihnachtsmarkt Grevenbroich Glühwein-Preis zieht Besucher auf den Markt

Doch auch bei milderen Temperaturen in den vergangenen Tagen war einiges los auf dem Markt im Schatten der City-Kirche St. Peter und Paul. Lupp erklärt sich das mit dem „guten Preis-Leistungs-Verhältnis“ durch moderate Preise – zumindest im Vergleich zu Weihnachtsmärkten in den großen Städten. Eine Tasse Glühwein kostet in Grevenbroich drei Euro (plus Pfand). Hier kann die „Konkurrenz“ aus vielen Großstädten nicht mithalten. Genauso wie beim Reibekuchen, der zweifelsfrei zu den „Bestsellern“ in der Grevenbroicher Budenstadt zählt. Mit Apfelmus kosten drei Stück 4,50 Euro. Bei Schülern in der Mittagspause sei der Imbiss angesagt, berichtet Lupp: „Es gibt Tage, da stehen die jungen Leute hier Schlange.“ Auch das begründet er mit den Preisen. Lupp ist sich angesichts der drastisch steigenden Energie- und Anschaffungskosten aber nicht sicher, ob er die Preise auch 2023 halten kann. „Für dieses Jahr aber haben wir uns entschieden, die Preise beizubehalten.“