Neues Geschäft in der Benrather Fußgängerzone : Ein Geschäft voller schöner Dinge

Andrea Stemick bietet auch selbst Gefertigtes an. Foto: Simona Meier

Düsseldorf In der Benrather Fußgängerzone hat Andrea Stemick das „untold Stories“ eröffnet, in dem sie handgefertigte Produkte anbietet. Zudem gibt die Benrather auch Stempel-Workshops.

Erst war Andrea Stemick hauptsächlich auf Märkten unterwegs, jetzt hat sie sich ihren Traum von einem eigenen Ladenlokal in der Benrather Fußgängerzone erfüllt. „Ich habe mich erst 2021 selbständig gemacht mit ‚untold Stories‘“, sagt sie. Das ist der Name ihres Geschäfts an der Hauptstraße 11 und dieser hat auch eine Bedeutung: Hinter vielen der kleinen Labels und Manufakturen, die sie führt, stecken Geschichten, die die Inhaberin gerne ihren Kunden erzählt. „Da geht’s zum Beispiel um die Herstellung, wie bei dem Siebdruck mit dem Glücksfisch. Es sind alles Unikate“, sagt sie. In den Regalen stehen derzeit etwa ein Weihnachtskomet, kleine Tannenbäume und besondere Kerzen. „Zwei Freundinnen, die sich seit der Schulzeit kennen, färben diese von Hand ein“, sagt sie.

Früher war die Bäckerei Busch in dem Ladenlokal. Nach deren Auszug wurde das Geschäft kernsaniert. Ihr Ladenlokal liegt nicht weit von ihrem Zuhause entfernt. „Benrath ist so ein schöner Stadtteil“, sagt Stemick. Sie freut sich über ein großes Schaufenster, durch das Passanten ins Innere schauen können und das schon viele Interessierte anlockte. Es gibt den Blick frei auf die viele handgefertigten Produkte, Geschenke für verschiedene Anlässe und Dekorationsartikel.

Eine Besonderheit des neuen Ladens ist die große Auswahl an Stempeln in allen Größen und mit unterschiedlichsten Motiven. „Mit so einem Stempel kann man Geschichten erzählen und Karten stempeln“, sagt Stemick.

Sie bietet dazu auch Stempel-Workshops an. Dabei erfahren die Teilnehmenden Tipps und Tricks rund ums Stempeln. „Dazu kann man sich anmelden oder auch mit einer eigenen Gruppe von Freunden kommen“, sagt die Inhaberin, die ein kleines „Los-Leg-Päckchen“ mit unterschiedlichen Postkarten und Utensilien bietet und die Workshop-Teilnehmer auch mit kleinen Snacks und Erfrischungen versorgt.

Auch sie selbst ist kreativ und verkauft eigens angefertigte Produkte. „Das ist besondere Dekoration; es sind kleine Aufmerksamkeiten und Handgemachtes mit viel Liebe zum Detail. Das ist meine Passion“, sagt Stemick. Im hinteren Teil ihres neuen Ladens will sie demnächst auch die Nähmaschine aufbauen und an dieser an neuen Ideen arbeiten.

„Ich möchte mein Geschäft erweitern mit ausgefallenen Dingen, die man nicht an jeder Straßenecke findet“, sagt sie. Im Sortiment hat sie derzeit auch schöne Geschirrtücher und kleine Vasen. Für die Auswahl besucht sie selbst kleine Manufakturen, deren Stücke sie dann in ihrem Laden präsentiert.

Ihr persönlicher Tipp für ein besonderes Geschenk ist eine handgenähte Wimpelkette. Diese kann in unterschiedlichen Stoffen, Farbkombinationen und Schriftzügen gestaltet werden. „Ich bin der Meinung, dass es genügend Anlässe gibt, Wimpelketten aufzuhängen und dass jeder seine eigene haben sollte“, sagt Stemick. Ob als Geburtsgeschenk mit seinem Namen personalisiert, als kleine Botschaft, als Geburtstagsgruß, als Deko-Accessoire oder als Statement – auch dazu bietet ihr neuer Laden neue Entdeckungen.