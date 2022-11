Ehrenamtler bei der SG Benrath-Hassels : Julien Brauers gehört jetzt dem „Club 100“ des DFB an

Düsseldorf Der Ehrenamtler wurde für sein Vereinsengagement mit der Nominierung für die DFB-Ehrung belohnt. Bei einer festlichen Gala zeichnet der DFB im kommenden Jahr im Dortmunder Fußballmuseum 100 Helfer aus.

„Willkommen im Club“ heißt es für Julien Brauers von der SG Benrath-Hassels. Der Ehrenamtler wurde von Düsseldorfs Fußball-Kreisvorsitzendem Bernd Biermann für sein Vereinsengagement mit der Nominierung für die jährliche DFB-Ehrung belohnt. Bei einer festlichen Gala zeichnet der DFB 2023 im Dortmunder Fußballmuseum 100 verdiente Vereinsaktive mit der Aufnahme in den „Club 100“ aus. Mit dem Ehrenamtspreis sind weitere Aktionen verbunden. So werden die Clubmitglieder im Herbst kommenden Jahres als Gäste zu einem Fußball-Länderspiel eingeladen.

Bernd Biermann nutzte seinen Besuch bei der Sportgemeinschaft zu einer weiteren Ehrung. In Anwesenheit des Kreisfußballausschuss-Vorsitzenden Peter Landgräber erhielt Mirnes Selamovic eine Urkunde für sportlich vorbildliches Verhalten überreicht. Der Defensivakteur des Kreisliga A-Teams der SG hatte in einer Partie gegen den SC West dem Schiedsrichter gegenüber ein nicht geahndetes Handspiel vor seinem Torerfolg eingeräumt. So geht Fairplay, so geht Fußball.