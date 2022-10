Tag der offenen Tür : Warum es am Benrather Rathaus Rosen zum Abschied gab

Warum es am Benrather Rathaus Rosen zum Abschied gab

Beim Rathaustag konnten sich Pflanzenliebhaber alte Rosensträuche aus dem Vorgarten des Gebäudes mitnehmen. Die Aktion kam bei den Bürgern gut an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Benrath Bei einem Tag der offenen Tür besichtigten die Bürger aus dem Süden vor der Sanierung noch einmal das Benrather Rathaus. Wie das Angebot ankam.

Die Idee der Stadtteil-Politiker, Bürgern eine Chance zu geben, sich vom Benrather Rathaus vor der großen Sanierung im kommenden Jahr zu verabschieden, wurde am Wochenende gut angenommen. Allerdings hatte das gewohnte Bild des repräsentativen, denkmalgeschützten Prachtbaus in den vergangenen Wochen schon etwas gelitten. Wegen der bereits gerodeten Grünanlagen vor und neben dem Gebäude wirkte der Sandstein-Bau schon ein wenig „nackt“.

Auf großes Interesse traf insbesondere ein Grün-Projekt der Bezirksvertretung 9. Die Idee: Zumindest ein Teil der Rosenstöcke aus dem Beet-Rondell vor dem Rathaus sollte gerettet werden, indem die Pflanzen an Gartenfreunde verschenkt wurden. Zum Grün-Kontext passte auch das Klimamobil der Stadt. Hier hielten Mitarbeiter Informationen rund um die Haussanierung bereit, die sich positiv auf die Bekämpfung des Klimawandels auswirken können.

Start der Rathaus-Sanierung in Benrath

Denkmalgeschützte Gebäude in Düsseldorf

Sanierung Die Sanierung soll ab dem 17. Februar 2023 starten, die Baumaßnahmen werden sich voraussichtlich über rund zwei Jahre erstrecken. Das Angebot des Rathauses – darunter das Bürgerbüro, der Bezirkssozialdienst und die Bezirksverwaltungsstelle – wird in einer Büro-Modulanlage auf dem Vorplatz weitergeführt.

Für insgesamt drei Ausgabe-Zeitfenster brachte Regina Henning von der Bezirksverwaltungsstelle die gesicherten Rosenstöcke per Schubkarre vom Hof zum Haupteingang. Dort nahm dann Gabriele Wegner, zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, die Ausgabe an die bereits wartenden Blumenfreunde vor. „Insgesamt sind 120 Rosenstöcke aus einem Beet ausgegraben und konfektioniert worden, was unseren Etat mit 1000 Euro belastet hat“, sagte Wegner. Die Kosten seien letztlich auch der Grund dafür gewesen, nicht auch den Rosenbestand des zweiten Beet-Rondells zu verschenken. Ein Erfolg war das trotz dieser Einschränkung, denn die Rosenstöcke fanden reißenden Absatz.