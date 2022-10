Jubiläumsfest des Benrather Kulturkreis : Benrather Kulturkreis schließt seine Festwoche ab

Nahmen an der Veranstaltung des Benrather Kulturkreises in der Orangerie teil: Rita Mie, Karin Füllner und Clara Gerlach (v.l.) Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Nach der überaus großen Publikumsresonanz am vergangenen Sonntag zur Vernissage des Jubiläumsrundgangs zum 70-jährigen Bestehen des Benrather Kulturkreises sowie weiteren die Ausstellung begleitenden Kulturveranstaltungen mit Musik und Literatur gab es nun das Abschlussfest. Dazu gab es interessante und launige Reden.

Gut gefüllt war der Saal der Orangerie Benrath am Sonntag zum Abschluss dieses Jubiläumsreigens: Eine ganze Woche hatte der Benrather Kulturkreis sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Bürgermeisterin Clara Gerlach sprach in ihrem Grußwort über die kulturelle Neuorientierung in Deutschland nach der Nazi-Diktatur und zur aktuellen Situation – beherrscht vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kunst und Kultur dienten dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und hätten als Pfeiler der Demokratie größte Bedeutung, sagte sie. Auch das Engagement von im Stadtteil verwurzelten Kulturinitiativen wie dem Benrather Kulturkreis hob sie hervor. Auch Wilfried Loth, Vorsitzender der Heimatgemeinschaft Groß-Benrath, beglückwünschte den Benrather Kulturkreis.