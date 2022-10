Polizei ermittelt : Feuerwehr kämpft mit drei schwierigen Bränden in Düsseldorf

Düsseldorf Nur wenige Straßen voneinander entfernt brach am Samstag in Düsseldorf drei Mal ein Feuer aus. Es kam zu schwierigen Einsätzen für die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt und gibt eine erste Einschätzung.

Zu gleich drei Wohnungsbränden in kurzer Zeit ist es am Samstag wenige Straßen voneinander entfernt gekommen. Verletzt wurde niemand. Zu den Brandursachen traf die Polizei am Sonntag keine Aussage. Nur so viel sagte eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion: „Nach erster Einschätzung gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Bränden, aber die Ermittlungen laufen noch.“