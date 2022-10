Neues Konzept für Museen in Benrath : Auf unterirdischen Wegen ins Schloss

Düsseldorf Das historische Gebäude in Benrath wird saniert und neu aufgeteilt. Die Museen sind zukünftig nur im Westflügel untergebracht, ein ehemaliger Gang für Diener wird reaktiviert. Als Besucherzentrum ist der Innenhof vorgesehen.

Das Schloss Benrath wird für etwa 60 Millionen Euro saniert und dabei neu aufgeteilt. Vor allem für die Museen in dem historischen Gemäuer ändert sich einiges. Das bisher im Ostflügel untergebrachte Museum für Gartenkunst wird in den Westflügel ziehen. Dort soll ein großes „Schlossmuseum“ zukünftig bis zu 50.000 Besucher jährlich anlocken. Nach aktuellen Plänen wird außerdem ein ehemaliger Gang für Bedienstete der kurfürstlichen Familie reaktiviert. Dieser soll Besuchern unterirdisch den Eintritt ins Schloss ermöglichen. Zum Besucherzentrum könnte der bisher nicht öffentlich zugängliche Innenhof werden.

Eine der neuesten Errungenschaften des Benrather Naturkundemuseums ist das Präparat eines Goldschakals. Das Tier gehört zur einzigen Schakal-Art, die in Europa verbreitet ist. Der Wildhund mit der goldgelben Fellfarbe steht derzeit in einer Vitrine im Westflügel des Schlosses. Ende März soll dort eine Ausstellung unter dem Namen „Neozoen. Tierische Neubürger und einheimische Exoten“ eröffnen. Nur wenig später beginnen im Frühjahr Workshops, in denen mit Stakeholdern am Konzept für das neue Museum gearbeitet wird. „Zunächst sind zwei Workshops mit dem Verein Freunde Schloss und Park Benrath geplant“, erklärt Stefan Schweizer, wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Schloss und Park Benrath. Später sollen Treffen mit Vertretern von Schulen, Universitäten und Vereinen folgen.