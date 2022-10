Besonderes Rad-Event auf Düsseldorfer Rennbahn : Mit dem Rad über Stock und Stein

Das Festival zog auch viele junge Radfahrer an, hier ein Bild von U15-Teilnehmern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf 700 Radfahrer waren beim Querfeldrhein Gravel & Cross Festival auf der Galopprennbahn dabei. Und viele kamen mit verschmutzten Gesichtern, aber auch einem Lächeln ans Ziel.

Jeder der wandert, weiß, dass es irgendwann auch mal über Stock und Stein gehen wird. Aber das ist je nach Auswahl der Route nicht garantiert. Wer aber bei Querfeldein-Rennen mit dem Fahrrad unterwegs ist, meldet sich an, weil er oder sie genau weiß, dass es über Stock und Stein geht, so wie beim zweiten Querfeldrhein Gravel & Cross Festival auf der Galopprennbahn. Knapp 700 radsportbegeisterte Teilnehmer von der Altersklasse U5 bis zu Master 4 (ab 60 Jahre) gingen in 15 verschiedenen Rennen und 28 Wertungsklassen an den Start. Und die meisten von ihnen hatten im Ziel ein Lächeln im manchmal verschmutzten Gesicht.

So wie Edda Bieberle (RSV Osterweddingen). Sie gewann die Altersklasse U15: „Ich bin mal in einer Kurve hingefallen, aber sonst war es gut und hat Spaß gemacht.“ Sie steht sinnbildlich für das gesamte Radsportevent, das trotz ein, zwei kleiner Schwierigkeiten ein großer Erfolg war, jedenfalls nach der Beurteilung von Organisator Stephan Hörsken (Cyclingclub Düsseldorf): „Es gab ein paar Hakler bei der Anmeldung und im Crosslauf starteten lediglich 15 Teilnehmer. Wahrscheinlich haben wir als Radsportler die Lauf-Community in Düsseldorf nicht wirklich erreicht.“ Aber ansonsten sei alles gut gelaufen. „Wir haben einen neuen Teilnehmerrekord, die Strecke war anspruchsvoller und auch das Feedback der zwölf Aussteller ist positiv.“

Info Das sind die Siegerinnen und Sieger Sieger Bundesliga Lars Hemmerling (Bike Aid)/ Karen Verhestraeten (Belgien); U19: Max Herrmann/Kaija Budde (RSC Oldenburg); U17: Richard Griewald (RRG Bremen)/Klara Dworatzek (RSC Cottbus); Masters 2: Sebastian Hannover (RSG Lohne-Vechta); Masters 3 /4: Stefan Danowski (RG BSV Hamburg), Ralf Kropp (RRV Hameln)

Es war nicht nur ein normales Querfeldein-Radrennen. Dort, wo normalerweise die Vollblüter laufen, traten die Akteure und Sportlerinnen der Querfeldein-Bundesliga in die Pedale, Workshops zu Fahrtechnik und Radreparaturen, 50 Kilometer lange geführte Querfeldein-Touren und so einiges mehr waren im Angebot. „Querfeldrhein ist nicht nur kleiner Hobbysport für Düsseldorfer, sondern es ist auch Leistungssport, bei dem deutsche Meister und Teilnehmerinnen der Cross-Weltmeisterschaft am Start sind. Es entwickelt sich was im Radsport in Düsseldorf“, freute sich Dietmar Wolf, grüner Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 3. „Ich ziehe den Hut vor der Leistung vom Cycling Club. Was sie auf die Beine gestellt haben, ist klasse.“ Auch weil Leistungs- und Freizeitsport so problemlos mit- und nebeneinander durchgeführt wurden.

Dafür hat Hörsken mit seinem Co-Cheforganisator und einer vierköpfigen Kernmannschaft seit März monatlich fünf Tage investiert. „In der Vorbereitung kommen mehrere hundert Arbeitsstunden zusammen“, so Hörsken. „Das meiste ist ehrenamtlich organisiert. Ohne das wäre so eine Veranstaltung auch nicht zu finanzieren.“ So gehört zu einem Querfeldein-Rennen auch eine Bike Wash-Anlage dazu, in der die Räder nach dem Rennen per Hochdruckreiniger gereinigt werden. Die Anlage war gut besucht, hatte es doch noch in der Nacht vor dem Gravel & Cross Festival geregnet.