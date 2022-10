Am Sonntag wird die Kunstausstellung in der Orangerie eröffnet : Kulturkreis feiert Festwoche zum 70-Jährigen

Nach einer einjährigen Corona-Pause gab es wieder eine Ausstellung in der Orangerie. Foto: RP/Karin Füllner

Düsseldorf Am Sonntag, 16. Oktober, wird die Kunstausstellung in der Orangerie von Schloss Benrath eröffnet. Am 23. Oktober gibt es zum Ende der Kunstschau mit Werken von Künsterlinnen und Künstlern aus dem Düsseldorfer Süden ein Jubiläumsfest.

(rö) Mit einer besonderen Festwoche, die am kommenden Sonntag mit der traditionellen Kunst-Ausstellung in der Orangerie von Schloss Benrath beginnt, feiert der Benrather Kulturkreis sein 70-jähriges Bestehen. Der Jubiläumsrundgang mit 26 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Düsseldorfer Süden wird am 16. Oktober um 11 Uhr eröffnet. Die musikalische Begleitung liefern Hardy Döhrn, Posaune, Norbert Hambloch, Saxofon, und Udo Hasenbein, Gitarre. Die Kunstschau ist dann noch bis 23. Oktober täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Als besondere Aktion zum Jubiläum bietet jede Künstlerin und jeder Künstler ein Werk zum Preis von 70 Euro an. Kulturkreis-Vorsitzende Karin Füllner geht davon aus, dass die Werke ganz schnell weg sein werden: „Es sind ganz tolle Werke dabei.“ Integriert in die Ausstellungswoche sind zudem an zwei Abenden im Anschluss jeweils „eine gute Stunde Kultur“: Am Dienstag, 18. Oktober, 17 Uhr, steht die Veranstaltung „Landschaft mit Kindheit“ auf dem Programm. Christina Müller-Gutowski liest eigene Texte zum Thema Erinnerung und am Donnerstag, 20. Oktober, 17 Uhr wird es bei „Like a Rolling Stone“ musikalisch mit Erinnerungen an Bob Dylan oder Leonard Cohen von Michael Schmidt, Gesang, Gitarre und Mundharmonika, und Peter Gutowski, Gesang, Gitarre und Baritongitarre. Auch bei diesen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Die Jubiläumsausstellung endet dann am Sonntag, 23. Oktober, im Festsaal der Orangerie mit einem Jubiläumsfest, das unter dem Titel „Und dann mit einem Male ...“ steht und um 11 Uhr beginnt. Mit einem bunten abwechslungsreichen Programm aus Kunst, Literatur und Musik will der Kulturkreis den Augenblick feiern, in dem etwas Neues entsteht. Gäste sind herzlich willkommen. „Wir wollen zurückschauen auf 70 Jahre Benrather Kulturkreis und viele Akteurinnen und Akteure von damals und heute begrüßen. Auf einen besonderen Moment dürfen wir uns mit Eva Weissweiler freuen, die als Autorin der Montagsprosa und als Expertin für Erinnerungskultur immer begeistert hat“, erzählt die Vorsitzende des Kulturkreises, Karin Füllner. Seit rund 27 Jahren veranstaltet der Kulturkreis in Kooperation mit der Benrather Bücherei die erfolgreiche Reihe Montagsprosa, in der sich viele Bestsellerautoren die Klinke in die Hand gaben.