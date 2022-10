2:4 gegen Frankfurt : DEG bricht im zweiten Drittel ein

DEG-Verteidiger Alec McCrea (l.) im Zweikampf mit dm Frankfurter Brett Breitkreutz. Foto: RP/Birgit Haefnerr

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG ist drauf und dran, den dritten Sieg in Folge in der DEL einzufahren – ehe sie mit ihrem Treffer zum 1:0 den Faden verliert und am Ende auch das Spiel. Gegen Aufsteiger Frankfurt heißt es zum Schluss 2:4.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Die Profis der Düsseldorfer EG waren längst in der Kabine, ihre Fans schon auf dem Heimweg, da feierten die Löwen Frankfurt immer noch. Unten auf dem Eis die Spieler, oben unter dem Dach die mehr als 1000 mitgereisten Anhänger. Seit Wochen war die Tour angekündigt, ihr Lieblingsverein hatte das vorher gar als „Fan-Fahrt des Jahrhunderts“ bezeichnet. Was wohl etwas zu viel des Guten war, aber es wurde in der Tat eine besondere Tour für die Hessen. Wann ist man als Aufsteiger schon mal mit einer vierstelligen Zahl an Auswärtsfans in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) unterwegs? Und wann geht man dann ohne Tor ins letzte Drittel und trifft dann noch vier Mal? Das taten die Frankfurter, siegten in Düsseldorf mit 4:2 und setzten damit das nächste Ausrufezeichen. Entsprechend war die Laune.

Bei der DEG hingegen waren sie ratlos. Wie konnte man dieses Spiel noch verlieren? „Ich kann es nicht erklären“, sagte Stürmer Alexander Blank. Manchmal kippe ein Spiel eben, „dann kommt man da irgendwie nicht mehr ran“, meinte Blank, dessen Team eigentlich drauf und dran war, seinen dritten Sieg in Folge einzufahren und auf Platz vier der Tabelle zu springen. Vor allem im ersten Drittel waren die Düsseldorfer die klar bessere Mannschaft. Wie schon bei den jüngsten Siegen in Mannheim (4:1) und Bietigheim (8:2) legte die DEG los wie die Feuerwehr. Gleich 18 Mal schoss sie im Anfangsdrittel aufs Tor, hätte locker mit „2:0 oder 3:0“ führen können, wie Trainer Roger Hansson hinterher zurecht anmerkte. Doch egal, wer es versuchte – O'Donnell, Gogulla, McCrea, Fischbuch, Harper, Eder – sie alle scheiterten. Trotz dreier Überzahlsituationen. Weswegen es mit einem 0:0 in die erste Pause ging.

20 Minuten später sah das anders aus. Da führte die DEG dann mit 1:0 – obwohl sie im zweiten Abschnitt bei weitem nicht mehr so dominant auftrat. Nur ganze fünf Schüsse brachte sie aufs Tor. Aber einer davon war eben drin: Alexander Blank traf in der 24. Minute nach feiner Vorarbeit von Josef Eham und Jakub Borzecki – der nächste Treffer der jungen Reihe, die immer besser wird. Doch anstatt wie zuletzt danach einfach weiter zu machen, schaltete die DEG einen Gang zurück. Was einerseits an den Frankfurtern lag, die nach ihrem schwachen Start nun körperlicher spielten und mehr liefen, andererseits aber auch an der DEG: „Wir haben mental vielleicht ein bisschen abgeschaltet, stehen ein bisschen zu viel still, dann läuft es schief“, sagte Trainer Hansson, dessen Team die Führung aber noch in die zweite Pause rettete.

Lesen Sie auch 8:2-Auswärtssieg : DEG feiert Schützenfest in Bietigheim

Spätestens im letzten Drittel war es dann aber vorbei, plötzlich klappte kaum noch etwas. Pässe kamen nicht mehr an, viele falsche Entscheidungen und noch mehr verlorene Duelle um den Puck. Und dann kam noch Pech dazu, weil die Schiedsrichter vor dem 1:1 ein klares Foul an Nicolas Geitner übersahen. Frankfurts Torjäger Dominik Bokk störte es weniger, er schoss zum Ausgleich ein – der Auftakt für überragende zehn Minuten der Hessen, die nun vollständig dominierten. Vier Minuten später ließ sich Luca Zitterbart überlaufen, Brett Breitkreuz traf zum 1:2, weitere sechs Minuten später besorgte Brendan Ranford die Vorentscheidung.

Erst danach wachte die DEG wieder auf. Als es nichts mehr zu verlieren gab, fand sie wieder zu ihrem Spiel, prompt brachte Topscorer Stephen Harper sein Team wieder ran, erzielte knapp drei Minuten vor dem Ende das 2:3. Was auch das Publikum wieder aufweckte. War hier noch mehr drin? War es nicht. Zwar kam die DEG noch mal zu ein, zwei Abschlüssen, doch mehr gelang nicht, stattdessen traf Breitkreuz noch mal ins leere Tor. Der Rest war eine einzige Party der Frankfurter, die damit auf Rang vier stehen. Als Aufsteiger. Die DEG steht dagegen auf Platz sieben, was sich ja auch sehen lassen kann. Darauf ausruhen darf sich aber niemand, schon am Dienstag kommt der Meister aus der Berlin; am Freitag steht das erste Derby gegen Köln an. Auch da dürften viele Gästefans im Oberrang des Domes sein. Geht es nach der DEG, haben die hinterher aber nichts zu feiern.

Statistik:

Düsseldorfer EG – Löwen Frankfurt 2:4 (0:0, 1:0, 1:4)

DEG: Tor: Hane (Haukeland); Abwehr: Heinzinger, McCrea – Geitner, Kousa – Böttner, Zitterbart; Angriff: O'Donnell, Svensson, Eder – Harper, MacAulay, Fischbuch – Gogulla, Barta, Ehl – Eham, Blank, Borzecki - Schiemenz

Schiedsrichter: Gofman/Kopitz