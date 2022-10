Neues Denkmal erinnert an Volmerswerths bewegte Geschichte : „Fischerjunge“ angelt jetzt am Deich

Volmeswerth Der Heimatverein hat die Skulptur des „Fischerjungen Volmari“ der Gemeinde übergeben. Sie soll an die schwere Arbeit der Kinder vor rund 850 Jahren erinnern.

(clhö) Der Schattenriss eines angelnden Jungen ist schon von weitem sichtbar. Wie er da so sitzt, mit einem Grashalm im Mund und breitkrempigem Hut auf dem Kopf, erinnert er ein wenig an Huckleberry Finn. Seit Samstag steht die Skulptur aus schwarzem Stahl auf dem Volmerswerther Deich. Der Heimatverein hat ihn dort als weitere Station des Geschichtswanderwegs für Kinder aufgestellt. Den Sockel spendete Steinmetz Christian Bosch, der bereits das wenige Meter weiter stehende Denkmal für Benedikt Schmittmann gestaltet hat.

Erstaunt erfahren die beiden, wie Kinder in Emilies Alter vor rund 850 Jahren auf der Insel Volmari lebten, wie Volmerswerth ursprünglich mal hieß, weil es nicht am, sondern im Rhein lag. Schon im zarten Alter von sechs Jahren mussten Jungen wie Mädchen ordentlich mit anpacken. Sie halfen ihren Eltern auf den Feldern, beim Fischen und überall dort, wo es nötig war. „Das Leben war hart damals“, weiß Bernd Pohl, Vorsitzender des Heimatvereins Volmerswerth, zu berichten und hat weitere Details für seine jungen Zuhörer: „Nicht nur im Mittelalter war die Mitarbeit der Kinder für die Familien überlebenswichtig. In Volmerswerth war sie bis in die 1950er Jahre hinein üblich.“