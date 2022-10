Kulturkreis Hösel : Kulturkreis lädt zur Kunstausstellung

Hösel Der Kunstverein Ratinger Maler zeigt überwiegend neue Exponate, die bisher noch nicht zu sehen waren. Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei.

() Der Kulturkreis Hösel besucht sehr gerne Ausstellungen auswärts. Warum nicht einmal am und für den eigenen Standort eine Galerie organisieren? „Diese Idee führte dazu, den Kunstverein Ratinger Maler zu bitten, eine Ausstellung der bildgebenden Kunst in Hösel auszurichten. Die Vereinsführung war sofort Feuer und Flamme. Ein Ausstellungspartner – die Stiftung Haus Oberschlesien mit ihren Räumlichkeiten – war schnell gefunden. Das Ergebnis ist, dass am Samstag, 22. Oktober, um 15.30 Uhr die Ausstellung von 27 vorwiegend neuen Exponaten, die noch nirgendwo gezeigt wurden, eröffnet wird.“ so Wolfram Brecht, Vorsitzender des Kulturkreis Hösel.