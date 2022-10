Düsseldorfs Nachtresi wieder offen : Fulminanter Neustart mit Einlassstopp für die Nachtresi

Die Gäste stürmten in der Nacht zum Sonntag die Tanzfläche. Foto: Tonight

Düsseldorf Die Party in der Stadtmitte kann weitergehen. Marcel Oelbracht haben nach einigen schwierigen Zeiten die Nachtresidenz wieder geöffnet. Der Andrang war so groß, dass irgendwann keine Gäste mehr reingelassen wurden.

Das Partyvolk hat sich auf diese Wiedereröffnung offenbar sehr gefreut. Marcel Oelbracht und sein Team öffneten am Samstagabend wieder die Nachtresidenz – und knapp 1500 Gäste waren zur Hochzeit in dem Laden. „Irgendwann gab es einen Einlassstopp, so lang war die Schlange“, sagt Oelbracht. „Die Menschen waren bombastisch gut gelaunt.“ Auf den Tag genau sechs Monate nach der letzten Schließung fand die Partynacht statt.