Mehrere Wohnbauprojekte entstehen in Benrath : Neues Projekt für Luxuswohnungen

Düsseldorf Die Planungsgesellschaft Salm-Hoogstraeten baut auf einem Grundstück, auf dem noch ein baufälliger Bungalow steht, sechs Eigentumswohnungen. Bei einem ähnlichen Projekt an der Hauptstraße geht es bald weiter.

Verdichten ist das neue Zauberwort, wenn es um fehlenden Wohnraum in den Großstädten geht. Das gilt für Großprojekte wie der Aufstockung von bestehenden Mehrfamilienhäusern der Rheinwohnungsbau in Garath genauso wie bei kleineren Projekten. Bei letztgenannten geschieht es derzeit häufig, dass ein – oft vererbtes – Einfamilienhaus einem Mehrfamilienhaus Platz macht.

Solch ein Projekt entsteht derzeit am Rande des Benrather Musikantenviertels. Auf einem Eckgrundstück an der Chopinstraße/Südallee wird ein alter Bungalow abgerissen. Dort entsteht eine Wohneinheit mit sechs Eigentumswohnungen. Das alte Haus ist bislang hinter hohen Mauern und Hecken verborgen, der Neubau soll sich zu beiden Straßen hin öffnen.

Kaufpreise Wer sich in der Landeshauptstadt eine Immobilie kaufen will, ist inzwischen im Durchschnitt mit 5400 Euro pro Quadratmeter bei Häusern und 5200 Euro pro Quadratmeter bei Eigentumswohnungen dabei. Infos Internetseite www.homeday.de/de/preisatlas/duesseldorf

Ausführender Investor ist die Neubauplanungsgesellschaft von Salm-Hoogstraeten mit Sitz in Dinslaken. „Wir haben vor einiger Zeit den lange leer stehenden Bungalow von den Erben eines bekannten Chefarztes angekauft. Eine Sanierung nach aktuellen Standards mit vertretbarem Aufwand war für das Objekt aus den 1960er-Jahren nicht möglich. Daher bieten wir hier nun eine Neubaumaßnahme mit sechs Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größen an“, teilt Immobilienfachwirtin Verena Kroppach mit, die für den Vertrieb zuständig ist. Sie ist optimistisch, dass es trotz steigender Bauzinsen und der Entwicklung auf dem Baumarkt mit Rohstoffknappheit und Handwerkermangel eine reibungslose Bauphase geben wird. Trotz dieser Entwicklungen geht man davon aus, dass sich die sechs Wohnungen gut werden vermarkten lassen. Schon jetzt gebe es Anfragen aus der Nachbarschaft, seit ein Bauschild auf das Projekt hinweist, heißt es. Schon in anderthalb Jahren sollen sie bezugsfertig sein.

So wird das neue Wohnquartier in Grieths alter Molkerei

22 Wohnungen in Kalkar : So wird das neue Wohnquartier in Grieths alter Molkerei

Es werden Preise aufgerufen zwischen 599.999 Euro für 76 Quadratmeter plus Loggia bis 789.000 Euro für 107 Quadratmeter Wohnfläche plus Garten (197 Quadratmeter). „Wir stellen fest, dass offensichtlich während der vergangenen Jahre viel privates Kapital angesammelt wurde. Der Wunsch, dieses Geld krisensicher in Betongold anzulegen, ist groß. Vermehrt werden auch junge Käufer aus der Familie finanziell unterstützt, da den Eltern und Großeltern in unsicheren Zeiten auch kaum noch andere Anlagemöglichkeiten bleiben.“