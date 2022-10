Das neue Hallenbad öffnet erst nach der Freibadsaison 2023 : Name für Benrather Bad gesucht

Düsseldorf Am Freitag hat die Bädergesellschaft den Wettbewerb gestartet. Bis zum 16. November kann sich jeder mit bis zu drei Vorschlägen über die Internetseite der Stadttochter beteiligen.

(rö) Die Arbeiten am neuen Hallenbad in Benrath an der Regerstraße liegen in den letzten Zügen. Doch wegen der unsicheren Energielage im vor uns liegenden Winter und Frühjahr hat die Bädergesellschaft in Abstimmung mit der Stadt beschlossen, dass das Bad erst nach der kommenden Freibadsaison eröffnen wird. Das wird voraussichtlich Anfang September sein. Damit der Düsseldorfer Süden aber nicht noch einen weiteren Sommer ohne eigenes Freibad bleibt, geht das im kommenden Sommer an den Start.