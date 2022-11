Patienten werden an niedergelassene Ärzte verwiesen : Zu wenige Onkologen bei Sana in Benrath

Düsseldorf Der Weggang der Chefärztin konnte bislang nicht kompensiert werden. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gestaltet sich schwierig. Der Markt für Onkologen ist leer gefegt.

Sana-Sprecherin Katharina Stratos bedauert den Vorgang und sagt: „Seit Bekanntwerden, dass uns die Ärztin verlassen wird, haben wir uns um eine Nachfolge gekümmert.“ Dafür habe Sana auch einen Headhunter eingeschaltet. Ein Problem sei, dass der Markt derzeit in den Bereichen Onkologie und Anästhesie leer gefegt sei: „Für unser Krankenhaus in Duisburg suchen wir seit acht Monaten nach einem Onkologen.“ Es gebe zwar immer wieder Gespräche mit interessierten Medizinern, doch wenn diese woanders ein besseres Angebot erhielten, gingen sie dorthin. Einige betroffene Patienten, so Stratos, werde man in der Sana-Klinik in Gerresheim weiter behandeln können, aber leider nicht alle. In den kommenden Tagen stünden weitere Gespräche mit Interessenten an. Stratos: „Und dann hoffen wir, dass wir einen Onkologen davon überzeugen können, zu uns nach Benrath zu kommen.“