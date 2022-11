Tiefbau in Düsseldorf : Finaler Bauabschnitt bei Kanalarbeiten steht an

So sieht es bei den Bauarbeiten für die Erneuerung des Abwasserkanals in der Friedrichstraße unter der Erde aus. Foto: Stadtentwässerungsbetrieb Foto: Stadt/Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Die umfangreichen Bauarbeiten unterhalb der Friedrichstraße sollen bis zum zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Ab Montag muss auf der Herzogstraße und der Friedrichstraße mit Einschränkungen beim Verkehr gerechnet werden.

Hierzu werden ab Montag, 14. November, zunächst Anpassungen im Straßenraum auf der östlichen Straßenseite (auf Höhe der Friedrichstraße Hausnummer 34) vorgenommen und im Anschluss daran Arbeiten an der östlichen Mittelinsel in der Herzogstraße ausgeführt. Für die Bauarbeiten werden etwa sieben Werktage in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eingeplant. Innerhalb dieser Zeit wird die Herzogstraße stadtauswärts vor der Einmündung der Friedrichstraße auf eine Spur verengt. Für die Dauer der letzten geöffneten Stollenfördergrube ist vorgesehen, dass der Linksabbiegerverkehr von der Friedrichstraße in die Herzogstraße eine separate Fahrspur behält, während der Geradeaus- und Rechtsabbiegerverkehr sowie der Radverkehr auf einer Spur geführt werden.