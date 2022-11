Modestadt Düsseldorf : Ein Model macht jetzt selbst Mode

Düsseldorf Ann-Kathrin Götze bringt mit Peek & Cloppenburg ihre erste eigene Kollektion auf den Markt. Neun Monate hat es gedauert, bis der kuschelige Mantel, der schmuseweiche Pullunder aus Angora, die Pullis und Flanell-Hosen – insgesamt 14 Teile in einem Mix aus casual und chic – reif für den Verkauf waren.

Ann-Kathrin Götze – Model, Mama, Unternehmerin und Ehefrau von Fußball-Star Mario Götze – zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Fashion-Influencerinnen. Allein auf Instagram folgen der 32-Jährigen aus Emmerich mehr als 1,7 Millionen Fans. Die Zahl dürfte sprunghaft in die Höhe schnellen, denn zusammen mit Peek & Cloppenburg Düsseldorf hat Ann-Kathrin Götze erstmals eine eigene limitierte Mode-Kollektion auf den Markt gebracht.

„Ich habe mich riesig über die Chance gefreut“, erzählte sie bei einer Launch-Party im herbstlich dekorierten Stadtpalais Prinz-Georg in Pempelfort. Unter den Gästen waren Birgit Berthold-Kremser, Sprecherin des internationalen P&C-Marketing Boards, Carmen Kroll alias „Carmushka“, Lisa Hahnbück sowie DJane Maddi Bu, die für den richtigen Sound gesorgt hat. Zur Feier des Tages gab es Pasta – eine Lieblingsspeise von Ann-Kathrin Götze.

Und wie sah die Zusammenarbeit konkret aus? „Im Kreativ-Zentrum von P&C habe ich meine Styling-Ideen an Farben, Silhouetten und Materialien präsentiert. Gemeinsam mit dem Profi-Team haben wir ein Moodboard entworfen. Erste Muster wurden gefertigt und anprobiert“, so Götze.

Glamouröse Gala mit Opernstars in Düsseldorf

Charity-Aktion für Deutsche Aids-Stiftung : Glamouröse Gala mit Opernstars in Düsseldorf

Diese internationale Prominenz kam zur Chopard-Eröffnung an der Kö

Uhren- und Schmuckschmiede : Diese internationale Prominenz kam zur Chopard-Eröffnung an der Kö

Das sagt Jobst zum möglichen Relegations-Chaos in Düsseldorf

Depeche Mode spielt in der Arena

Depeche Mode spielt in der Arena : Das sagt Jobst zum möglichen Relegations-Chaos in Düsseldorf

Neun Monate hat es gedauert, bis der kuschelige Mantel, der schmuseweiche Pullunder aus Angora, die Pullis und Flanell-Hosen – insgesamt 14 Teile in einem Mix aus casual und chic – reif für den Verkauf waren. „Ich wollte Lieblingsteile in Naturtönen von Vanilla & Toffee über Sky Blue bis zu hellem Grau und Schokolade designen, die man lange behält und jeden Winter anders kombiniert wieder trägt“, sagt die frischgebackene Modemacherin. „Ich bin oft auf den Fashion Weeks, bekomme Kollektionen präsentiert und trage die Teile danach. Aber von Anfang an beim kreativen Prozess dabei zu sein und meine Gedanken einfließen zu lassen, war neu für mich.“