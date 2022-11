Düsseldorf-Oberbilk : E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Unfall mit ihrem E-Scooter hat sich eine junge Frau in Düsseldorf-Oberbilk so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Noch unklar sind die Umstände eines Unfalls in Oberbilk, bei dem eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin so schwer verletzt wurde, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.