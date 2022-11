Lange Suche in Düsseldorf : Geparktes Auto nach fast einem Monat wiedergefunden

Lange Suche in Düsseldorf

Düsseldorf Seit Mitte Oktober war der geparkte weiße Renault Clio einer Gerresheimerin für sie unauffindbar. Nun wurde das Auto wiedergefunden, wie die Tochter der Besitzerin am Mittwoch mitteilte.

Viele Düsseldorfer haben mitgefiebert und gesucht: Seit dem 13. Oktober war der weiße Renault Clio einer Frau aus Gerresheim verschwunden . Die 86-Jährige wollte zu einer Beerdigung zum Nordfriedhof fahren und hatte sich auf der Suche nach einem freien Parkplatz auf Düsseldorfs Straßen verirrt. Nun ist das Auto wieder aufgetaucht. „Es stand am Tanzhaus NRW, vorbildlich geparkt“, teilte Betty Kieß, die Tochter der Gerresheimerin, am Mittwoch mit.

Den Standort des geparkten Autos einzugrenzen war schwierig. Die Frau war auf der Suche nach einem Parkplatz durch viele Düsseldorfer Straßen gefahren, das Navi habe an dem Tag vor knapp vier Wochen ausgerechnet nicht funktioniert. Die Beerdigung, zu der sie eigentlich unterwegs war, verpasste die Seniorin. Und auch zu einem geplanten Mittagessen in den Industrie-Club schaffte sie es nicht.

Die Gerresheimerin sei an jenem Tag rund 42.000 Schritte gelaufen, um zum Industrie-Club an der Elberfelder Straße zu gelangen und bei der anschließenden Suche nach ihrem Auto, so Betty Kieß vor einigen Wochen. Nun sei ihre Mutter überglücklich, dass der Wagen wieder da sei.