Auch Kramer dabei? : Götze, Füllkrug und Moukoko offenbar auf Flicks vorläufiger WM-Liste

Foto: dpa/Christian Charisius 46 Bilder Das ist der vorläufige DFB-Kader für die WM in Katar

Köln/Berlin WM-Held Mario Götze, Top-Talent Youssoufa Moukoko und Aufsteiger Niclas Füllkrug haben angesichts einer schwächelnden DFB-Offensive offenbar Chancen auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft. Es gibt aber noch weitere überraschende Kandidaten.

Mario Götze darf auf eine Berufung in den deutschen Kader für die Fußball-WM in Katar hoffen. Der WM-Held von 2014 steht im vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick für das Turnier in der Wüste (20. November bis 18. Dezember). Das berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag.

Bei Eintracht Frankfurt spielt Götze bisher eine gute Saison. Er sei einfach ein Spieler, betonte Flick, „der gerade im letzten Drittel seine enormen Stärken hat“. Und genau dort haperte es zuletzt bei der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). In den vergangenen sieben Länderspielen gelang nur ein Sieg, nur in zwei dieser Begegnungen schossen Timo Werner und Co. mehr als einen Treffer.

Neben Götze stehen auch das Dortmunder Top-Talent Youssoufa Moukoko, der Bremer Niclas Füllkrug, Routinier Mats Hummels und der lange verletzte Florian Wirtz auf der Liste.

Die „Bild“ veröffentlichte insgesamt 44 Spielernamen, die „definitiv“ auf der DFB-Liste stehen sollen. Tatsächlich sind es wohl noch mehr. So führte die Zeitung etwa den jüngst beim 3:3 in der Nations League gegen England debütierenden und von Flick hochgelobten U21-Nationalspieler Armel Bella Kotchap vom FC Southampton nicht in der Rubrik Abwehr auf.

Foto: dpa/Sharil Babu Infos Fragen und Antworten für Fans zur Fußball-WM 2022 in Katar

„Wir werden keine offizielle Liste herausgeben“, hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff angekündigt. Die Niederlande zum Beispiel hatten die 39 WM-Kandidaten von Bondscoach Louis van Gaal veröffentlicht. Hansi Flick hat aber die eine oder andere Überraschung in Aussicht gestellt. Es könne durchaus sein, „dass wir einen Spieler mitnehmen für den gewissen Moment“, so der 57-Jährige.

Auch die beiden Gladbacher Luca Netz und Christoph Kramer sollen ebenfalls auf der Liste stehen. Dabei ist der Rio-Weltmeister Kramer als WM-Experte für das ZDF vorgesehen

Und auch zwei Spieler von Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin dürfen sich zumindest theoretische Hoffnungen auf einen Einsatz für Deutschland bei der Fußball-WM in Katar machen. Innenverteidiger Robin Knoche und Mittelfeldspieler Rani Khedira stehen nach dpa-Informationen im an die FIFA gemeldeten vorläufigen WM-Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick. Der Verein äußerte sich nicht dazu.

Flick will bis zum letzten Moment beobachten, was ihm seine Kandidaten anbieten. „Ich erwarte von jedem Spieler eine Entwicklung. Wir sind noch nicht ganz da, um auf dem Topniveau spielen zu können, wenn es bei der WM in die K.o.-Spiele geht, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale“, sagte der Bundestrainer zuletzt.

Sein endgültiges Aufgebot wird Flick am 10. November bekannt geben, es darf maximal 26 Spieler umfassen.

(SID/dpa/dni)