Prozess in Düsseldorf : Wildpinkler gibt Schläge auf Anwohner vor Gericht zu

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Laut Anklage hatte der damals 17-Jährige Anfang Juni im Stadtteil Flingern nachts in einen Hauseingang uriniert. Als ihn ein Anwohner deswegen zur Rede stellte, soll er den 51-Jährigen fast totgeprügelt haben.

In der Nacht des Pfingstmontags soll der 17-Jährige demnach von einer Fete auf dem Heimweg gewesen sein, als er an der Dorotheenstraße von dem Anwohner wegen Wildpinkelns angesprochen wurde. Nach einem Disput soll es dann zu einem Gerangel der beiden Kontrahenten gekommen sein, bei dem beide zu Boden gingen. Der Anwohner hat vermutlich schon bei diesem Sturz das Bewusstsein verloren, während der Angeklagte schnell wieder auf den Beinen gewesen sei – und auf den hilflosen Mann am Boden weiter eingeprügelt und auch eingetreten haben soll.