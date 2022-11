Martinsumzug in Düsseldorf : Neuer St. Martin reitet durch die Altstadt

Sven Hövelmann auf dem Pferd bei der Mantelteilung mit dem Bettler vor dem Rathaus. Für ihn war es eine Premiere als neuer St. Martin beim Umzug in der Altstadt. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Engelbert „Berti“ Jäger hatte nach 33 Jahren Schwert und Mantel an seinen Nachfolger Sven Hövelmann übergeben und durfte erstmals vom Rathausbalkon Düsseldorfs größten Martinszug verfolgen.

Bei Düsseldorfs größtem Martinsumzug war eigentlich alles wie immer. Groß und Klein sangen die Martinslieder, die Kinder trugen voller Stolz ihre meist selbst gebastelten Laternen und St. Martin teilte nach dem Start auf dem Stiftsplatz einmal vor dem Rathaus und einmal auf dem Burgplatz am Rheinufer seinen Mantel. Und doch war es nicht wie beim letzten Mal vor der Corona-Pandemie, denn auf dem Pferd saß mit Sven Hövelmann ein „neuer“ St. Martin. Zuvor war 32-mal Engelbert „Berti“ Jäger durch die Altstadt geritten, bis er am vergangenen Montag seinem Nachfolger symbolisch die Utensilien übergab und abtrat.

Berti Jäger wurde vor 33 Jahren vom damaligen Rittmeister Josef Ilbertz angesprochen, die Rolle des St. Martin zu übernehmen. „Ich hatte schon Respekt vor dieser Aufgabe“, erzählt Jäger, „die engen Gassen in der Altstadt und dann die vielen Kinder“, sagt er. Aber genau diese vielen leuchtenden Kinderaugen waren es, die ihn jedes Jahr aufs Neue haben in den Sattel steigen lassen, um den Mantel zu teilen. Doch jetzt sei endgültig Schluss gewesen, denn mit Sven Hövelmann habe er einen tollen Nachfolger gefunden, sagt Berti Jäger weiter.

Info Schützen unterstützen den größten Umzug Vereinigung Berti Jäger und Sven Hövelmann gehören beide der Vereinigung der Freunde des Martinsfestes Düsseldorf an, die wiederum ein Teil des St. Sebastianus Schützenverein sind. Kirmes Die Schützen sind also nicht nur Rheinkirmes-Ausrichter, sondern unterstützen auch den größten Martinszug der Stadt.

Sven Hövelmann hat den Mantel, der schon seit mehr als 80 Jahren vom St. Martin der Düsseldorfer Altstadt getragen wird, gerne angenommen. Er hat sich vorgenommen, ihn in Zukunft mit Würde zu tragen. Sven Hövelmann sagt: „Als Kind der Altstadt habe ich Berti Jäger an der Mariensäule schon zugeschaut, wie er den Mantel geteilt hat – und nun darf ich das selber machen. Für mich als Familienvater ist es Ehre und Verpflichtung zugleich.“ Der Rittmeister vom Reitercops Wilhelm Marx reitet bereits seit 15 Jahren als Herold im Martinszug mit. Wer dem Reitercorps beitritt, tritt nicht nur einer Schützengemeinschaft bei, sondern wird auch direkt in Planung und Durchführung des Martinzuges eingebunden. Sei es als Reiter oder als Ordner – alle Vereinsmitglieder müssen helfen, damit der Umzug durch die Altstadt zu Ehren des Heiligen Martin und zur Freude der Kinder stattfinden kann. Und damit auch so viele Kinder wie möglich die Mantelteilung sehen können, hat man vor zehn Jahren beschlossen, eine zweite Mantelteilung am Rheinufer durchzuführen.

St. Martin Engelbert „Berti“ Jäger (rechts) mit Sven Hövelmann. Anfang der Woche wurden Helm, Mantel und Schwert überreicht. Foto: Stadt Düsseldorf

Berti Jäger ist aber nicht traurig darüber, dass er jetzt nicht mehr durch die Altstadt reitet. Denn er bekam am Donnerstagabend erstmals einen ganz neuen Blick auf den Martinsumzug, er durfte nämlich vom Rathausbalkon zuschauen. „Jedes Jahr wurde ich als Dankeschön vom Oberbürgermeister an St. Martin ins Rathaus eingeladen, aber das ging ja nicht, ich hatte ja zu tun. Nun kann ich endlich mal ins Rathaus gehen und den Zug vom Balkon aus ansehen“, sagte Berti Jäger vor dem Martinszug. Am Abend wurde ihm dann von OB Stephan Keller (CDU) für sein jahrzehntelanges Engagement eine Plakette verliehen.