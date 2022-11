70 Nationen sind vertreten : Nächste Großmesse steht in den Startlöchern

Nächste Großmesse steht in den Startlöchern

Düsseldorf Wann Medica und Compamed starten und was die Messe für die beiden bedeutenden Schauen erwartet. Überraschend stark vertreten ist China.

Am Montag startet die nächste große Messe in Düsseldorf . Bis Donnerstag laufen dann die international führenden Schauen für die Gesundheitswirtschaft und die Medizintechnikindustrie Medica und die Compamed. Nach einer digitalen Ausgabe im ersten Corona-Jahr 2020 und einer hybrid angelegten 2021 setzen Organisatoren und Aussteller jetzt wieder vor allem auf Präsenz.

„Die Zahlen sehen wieder besser aus, wenn auch noch nicht ganz so gut wie 2019“, sagt Michael Degen, Executive Director Messe Düsseldorf. 4500 Aussteller aus 70 Nationen kündigte er am Donnerstag bei der Pressekonferenz für die Medica an, für die Zulieferer ausgerichtete Compamed sollen es 700 Aussteller aus 36 Nationen sein. Zum Vergleich: Vor der Pandemie waren es 2019 bei 120.000 Besuchern rund 6300 Aussteller.