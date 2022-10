Unfall in Düsseldorf-Benrath : Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf-Benrath

Düsseldorf In Düsseldorf-Benrath hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Eine 68-Jährige hatte mit ihrem Wagen die Gleise überquert und dabei die herannahende U-Bahn übersehen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug der U83 wurde eine 68-jährige Fahrerin eines Toyota in Düsseldorf-Benrath schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut Polizei war die Frau aus Düsseldorf am Montagabend auf der Paulistraße in Richtung Hildener Straße unterwegs. Als sie die Kreuzung Paulistraße/Heubestraße überqueren wollte, bemerkte sie aus bislang ungeklärter Ursache eine von links kommende U 83 in Fahrtrichtung Gerresheim zu spät.