Am Schloss Benrath : Diese Verbesserungswünsche haben Kinder für den Spielplatz

Der Spielplatz am Schloss in Benrath soll schöner und größer werden. Zukünftig könnte er bis zur Hecke an der Orangerie heranreichen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Das 60-Millionen-Euro-Sanierungspaket für das Schloss beinhaltet auch die Erneuerung des Spielplatzes. Zum Auftakt des Beteiligungsverfahrens bewerteten etwa 80 Kinder die Anlage. Sie hatten einige Verbesserungswünsche.

Der Spielplatz im Schlosspark ist ein beliebter Anlaufpunkt für Familien. Das Angebot der Anlage ist aber eher klein und teilweise in die Jahre gekommen. Im Rahmen der Sanierung des Schlosses Benrath, für die Stadt, Bund und Land insgesamt 60 Millionen Euro geben, soll auch der Spielplatz, der sich zwischen dem Schlossgebäude und der Orangerie befindet, erneuert werden. Am Mittwoch fand die Auftaktveranstaltung des Beteiligungsverfahrens für die Öffentlichkeit statt. Etwa 80 Kinder kamen über den Tag verteilt in den Schlosspark, um Spielgeräte zu testen und Verbesserungsvorschläge zu äußern.

Eine Seilbahn wünschte sich beispielsweise der fünf Jahre alte Levin aus dem katholischen Kindergarten St. Cäcilia in Benrath. Mit einer Wassermatschanlage, einem Trampolin und einer Wippe hatte Melissa (6) gleich mehrere Vorschläge für neue Spielgeräte. „Wir kommen mit den Kindern öfter hierher“, erklärte ihre Erzieherin Yvonna Bartelik. Aus ihrer Sicht sei auf dem Spielplatz aktuell zu wenig geboten. „Wenn mehrere Kindergartengruppen vor Ort sind, dann gibt es zu wenig Geräte“, sagte sie. Vor allem am Klettergerüst und an den Schaukeln komme es dann zu Wartezeiten.

info Sanierung erstreckt sich über 15 Jahre Bauarbeiten Die gesamte Schloss-Sanierung in Benrath wird voraussichtlich etwa 15 Jahre dauern. Sie soll das historische Gebäude für Besucher attraktiver machen und Probleme, zum Beispiel Feuchtigkeitsschäden, beheben. Die Arbeiten sind in Module unterteilt. 2023 soll der Schwerpunkt auf der Sanierung des Corps de Logis liegen.

Dieses Problem wird zukünftig wohl behoben – fest eingeplant ist, dass sich die Anlage im Schlosspark vergrößert. Sie soll näher an die Orangerie heranrücken. „Wir wissen, wie gut der Spielplatz angenommen wird, und haben mehr Platz zur Verfügung, als den gerade genutzten“, erklärt Lisa Maier-Bode von der Stiftung Schloss und Park Benrath.

Vorbereitet war am Mittwoch unter anderem ein Umfragebogen mit drei Themenvorschlägen, um dem Spielplatz demnächst ein Motto zu geben. Zur Auswahl standen „Zauber-Schloss“, „Zauber-Garten“ und „Zauber-Wald“. Erzieher und Kinder konnten ihre Favoriten ankreuzen. Bis zum 9. November hängt im hinteren Bereich des Platzes außerdem ein Briefkasten, in den Kinder und Eltern ihre aufgeschriebenen oder aufgemalten Wünsche für die Anlage einwerfen können.

Vor Ort war am Mittwoch auch Nora Hippchen vom Jugendring und Mitarbeiterin der Servicestelle Partizipation. Seit 2018 beteiligen der Jugendring und das Jugendamt im Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“ Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen. Die Servicestelle berät und unterstützt zudem die Verwaltung bei der Kinder- und Jugendbeteiligung. In Benrath nahm Hippchen mit den Kindergartenkindern die vorhandenen Spielgeräte genauer unter die Lupe. Sie verteilte außerdem rote und grüne Luftballons. Diese konnten die Kinder an die Geräte anbringen: die grünen Luftballons sollten Zufriedenheit mit dem jeweiligen Angebot ausdrücken, die roten das Gegenteil.

Besonders viele grüne Ballons waren am Vormittag an das Klettergerüst gebunden. Dieses komme auch bei ihrer fünfjährigen Enkelin sehr gut an, erklärte Brigitte Zschörnick. Die Benratherin ist Spielplatzpatin der Mehrgenerationen-Anlage an der Silcher-/Flotowstraße und verfolgte gespannt die Pläne für den Spielplatz im Schlosspark. „Ich wünsche mir, dass der Platz für mehr Altersgruppen interessant wird“, so Zschörnick. Ihr fehle zum Beispiel eine Toilette in der Nähe. Den Wunsch nach Sanitärräumen äußerten auch Carina Meyer von der Kita St. Cäcilia und weitere Erzieherinnen.

