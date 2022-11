Ein neuer Düsseldorf-Krimi : Krimi spielt in Benrath und Umgebung

Bärbel Althaus hat einen Krimi geschrieben. Foto: von Alen

Düsseldorf Bärbel Althaus hat unter ihrem Mädchennamen Bärbel van Alen einen Krimi-Erstling im Selbstverlag geschrieben. Ein Urdenbacher Kioskbesitzer und eine früherer Düsseldorferin suchen nach verschwunden Menschen im Düsseldorfer Süden.

Bärbel Althaus (59) kommt aus dem Düsseldorfer Süden; sie wuchs in Benrath auf, besuchte das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, studierte Germanistik und Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität und hatte ihre erste Wohnung in Urdenbach. Seit vielen Jahren lebt sie zwar nun schon mit ihrer Familie im Siegerland, doch ihr gerade erschienener Erstling spielt in der alten Heimat. „Und fort bist du“ heißt das Buch, das sie im Eigenverlag herausgab. „Ich wollte schon immer einen Krimi schreiben, ich liebe Krimis“, sagt sie. Erst veröffentlichte sie allerdings einen Liebesroman als E-Book.

Ihr neues Werk spielt in der Stadt, für die ihr Herz schlägt: in Düsseldorf. Zum Inhalt: Die Tessiner Künstlerin Lou kommt zu einem Heimatbesuch in die Landeshauptstadt und stellt fest, dass ihre Freundin Tessa verschwunden ist. In ihrer Verzweiflung bittet sie den Urdenbacher Büdchenbesitzer Lucky um Hilfe. Schnell wird klar, dass ihre Freundin nicht die einzige Person ist, die im Düsseldorfer Süden vermisst wird. „Die beiden machen sich auf die Suche und erleben allerhand bei der Verfolgung der Spuren in Benrath und der Umgebung“, erzählt die Autorin. Bei ihrer Geschichte stehen diese beiden Personen im Mittelpunkt.

Die Leser können aber auch Orte in Urdenbach und Benrath wiedererkennen. An der Meliesallee wohnt beispielsweise ein Verdächtiger. In Mettmann geht es auf einen Reiterhof. „Ich habe aber auch Orte erfunden“, sagt die Autorin. Die Idee zum Heimatkrimi entstand an einem Abend in einer Kneipe. „Ich habe dann einfach mal angefangen.“ Den Krimi hat sie unter ihrem Mädchennamen Bärbel van Alen veröffentlicht.

Althaus hat drei Kinder und arbeitet als freie Journalistin für Agenturen, Fachzeitschriften und Tageszeitungen. In ihrem Arbeitszimmer im Siegerland entstand die spannende Geschichte aus Düsseldorf. „Ich schreibe morgens daran und zwar so viel, wie ich schaffe“, sagt sie.

Ihre Romanfiguren sind ihr ans Herz gewachsen. Lucky und die Künstlerin Lou haben es mit einem brandgefährlichen Gegner zu tun, der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Für den Krimi musste sie zudem viel recherchieren. „Er spielt auch im Kunstbereich, da habe ich recherchiert“, sagt sie.