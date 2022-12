Eislaufen in Düsseldorf-Benrath Mehr Laufzeiten in den Weihnachtsferien

Gute Nachricht für alle Eislaufbegeisterten: Die Eissporthalle Benrath bietet während der Weihnachtsferien vermehrt Eislaufzeiten an. Vom 23. Dezember bis zum 6. Januar gibt es an der Kappeler Straße 107 für kleine und große Kufenflitzer nahezu täglich Eisvergnügen pur – inklusive Kinderdisco am 23. Dezember, 30. Dezember und 6. Januar jeweils von 17 bis 19 Uhr. Für Jugendliche und Erwachsene legt DJ Dennis zwischen den Jahren am 23., 27. und 30 Dezember sowie am 3. und 6. Januar von 20 bis 22 Uhr Platten auf. Lediglich Heiligabend und an den Weihnachtstagen sowie am Neujahrstag ist die Eissporthalle geschlossen. Silvester (31. Dezember) kann von 10 Uhr bis 13 Uhrnoch einmal auf dem Eis gelaufen werden.