Stadt hat Anzeige gestellt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr Schon wieder Gullydeckel im Süden gestohlen

(rö) Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben Unbekannte im Düsseldorfer Süden Gullydeckel gestohlen. Ende Oktober waren die Diebe vor allem in Wersten und Eller unterwegs gewesen und stahlen mehr als 20 Gullydeckel, nun noch einmal deutlich südlicher: In der Nacht auf Freitag, 9. Dezember, wurden bis zum Mittag bereits 18 gestohlene Gullydeckel in sieben Straßen an die Stadt gemeldet. Betroffen waren die Augsburger Straße/Wimpfener Straße, Angerstraße, Stralsunder Straße, Buchholzer Busch, Aschaffenburger Straße, Theodor-Litt-Straße und Buchenstraße.