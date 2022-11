Projektentwickler Bonava baut in der Benrather Paulsmühle 550 Wohnungen Erster Spatenstich für die „Paulshöfe“

Diese überbrachte sie gestern zusammen mit Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) den beiden Unternehmen zum ersten Spatenstich, die nach Fertigstellung einzelner Häuserblöcke die Wohnungen im geförderten Segment übernehmen. Das sind das Bonner Wohnungsunternehmen Wohnbau und die Industria mit Sitz in Frankfurt. Beide sind schon mit Projekten in der Landeshauptstadt vertreten. Die Wohnbau übernimmt die geförderten Mietwohnungen, die in Haus 1 entstehen, 74 an der Zahl. Ab Sommer 2024 können hier Mieter mit geringem Einkommen ihre Bewerbung für eine Wohnung abgegeben. Größtes Projekt der Wohnbau ist eines in Lörick mit 220 Wohnungen.