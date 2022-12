Weihnachtsmarkt im Höhendorf Witzhelden genießt den Sternenzauber

Auf dem Platz vor der Evangelischen Kirche in Witzhelden sind an diesem dritten Adventswochenende kleine Holzhütten aufgebaut. Es duftet nach Raclettekäse, Bratwurst und Waffeln. Der Witzheldener Weihnachtsmarkt „Sternenzauber“ ist nach zweijähriger Pause zurück. Nina Blasberg gehört zum sechsköpfigen Orga-Team. „Wir dachten, Witzhelden braucht einen eigenen Weihnachtsmarkt“, begründet die Höhendörflerin den Start in den Sternenzauber vor nunmehr vier Jahren.