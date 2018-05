André Kaczmarczyk: Schauspieler auf dem roten Sofa

Düsseldorf Zum Talk mit André Kaczmarczyk im Theatermuseum fand sich ein sehr interessiertes und kundiges Publikum ein. Alle Stühle waren besetzt, als der Schauspieler aus dem Düsseldorfer Ensemble auf dem "roten Sofa" Platz nahm. Moderator Frank Labussek betonte die hohe Präsenz und Rollenfrequenz Kaczmarczyks - er sei Schauspieler nicht geworden, sondern es immer schon gewesen. Damit liegt er nicht falsch. Der gebürtige Thüringer erzählte von "Erweckungserlebnissen" im Zirkus, im Marionettentheater und im Kinderstück "Der Hase und der Igel".

Etwas später, als Neunjähriger im Theaterjugendclub in Eisenach, konnte er sich schon keinen anderen Beruf mehr vorstellen. Nach Abitur und Studium war er zunächst freier Schauspieler und genoss die Wanderjahre durch alle Sparten. Wilfried Schulz, damals Intendant in Dresden, gelang es dann, ihn fest an sein Ensemble zu binden und gemeinsam mit ihm 2016 nach Düsseldorf zu wechseln. Die Zeit in Dresden wirkt nach, insbesondere die Pegida-Aufmärsche: "Da zogen jede Woche bis zu 30.